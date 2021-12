YouTube Premium: arriva una nuova feature su iOS

A maggio, YouTube ha iniziato a testare “Controlli di ascolto” che cercavano di introdurre un lettore musicale dedicato all'app principale per gli abbonati Premium. Questa interfaccia utente è ora stata ampiamente implementata per tutti i video, ovviamente sia su iOS che su Android.

YouTube Premium: ecco il player dedicato

I controlli di ascolto sostituiscono tutto sotto la finestra del video con una nuova scheda sparso. Riproduci/pausa, successivo/precedente e riavvolgimento/avanzamento di 10 secondi sono i pulsanti principali. C'è anche la possibilità di mettere mi piace, salvare nella playlist e controllare la velocità di riproduzione. Il titolo del video e il canale sono elencati sopra, mentre questa scheda può essere chiusa dall'angolo in alto a destra.

Quando guardate la musica, YouTube suggerisce di avviare “Controlli di ascolto” tramite una schermata sopra la finestra del lettore. Detto questo, si può avviare per qualsiasi video dal menu di overflow nell'angolo.

Una volta attivi, i controlli di ascolto sono persistenti e rimangono anche quando si passa a un nuovo video dal feed Home, dalla ricerca, ecc. Mentre la finestra suggerisce che questa feature è relativa all'ascolto di musica, è utile per qualsiasi forma di audio, come i podcast, un'area che YouTube sta esplorando.

Nel frattempo, è meglio che dover interagire con la miriade di minuscole icone nella finestra video che si nascondono dopo pochi secondi.

I controlli di ascolto sono disponibili sia su Android che su iOS per gli abbonati a YouTube Premium. Rappresenta un vantaggio a pagamento interessante (non pubblicizzato) che sembra essere stato ampiamente implementato nelle ultime settimane e reso possibile per tutti gli utenti statunitensi; non sappiamo quando arriverà da noi, ma sarà questione di pochissime ore.