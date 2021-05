A breve YouTube potrebbe integrare Google Traduttore, allo scopo di tradurre i video in lingue diverse da quella originale. A rivelarlo è AndroidPolice, si tratterebbe di una modifica lato server applicabile senza alcun aggiornamento all’app di YouTube, sembra infatti che alcuni contenuti integrino già questa funzione, disponibile sia per la versione desktop che per smartphone e tablet.

La nuova funzione è possibile grazie a Google Traduttore, celebre servizio di traduzione disponibile in tutte le lingue del mondo, dialetti compresi. Ad essere convertiti alla lingua scelta sarebbero i sottotitoli, generati automaticamente dalla piattaforma e spesso molto imprecisi. Per risolvere la scarsa attendibilità delle parole percepide da YouTube, Google potrebbe permettere ai creator di scrivere i sottotitoli corretti e caricarli in allegato al video, ciò consentirebbe di tradurre con maggior efficacia le parole e frasi pronunciate.

Le indiscrezioni risultano piuttosto attendibili, aspettiamo maggiori informazioni da parte del colosso americano riguardo all’integrazione di Google Traduttore nei video caricati sulla celebre piattaforma di video streaming.

