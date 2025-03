YouTube annuncia Premium Lite: un abbonamento che costa la metà (ma solo negli USA)

YouTube ha annunciato il lancio di un abbonamento Premium Lite, molto simile a quello già presente ma più economico, oltre che con qualche funzionalità in meno. Per il momento, è limitato ai soli utenti degli Stati Uniti, ma potrebbe presto raggiungere anche l’Europa.

Cos’è YouTube Premium Lite?

YouTube Premium ha, negli ultimi anni, raccolto consensi e dissensi. Da un lato, la piattaforma offre un vastissimo catalogo di contenuti. Dall’altro, agli utenti non è piaciuto che YouTube abbia reso a pagamento funzionalità in precedenza gratuite.

Al momento, un abbonamento completo a YouTube Premium costa, negli USA, 13,99 dollari al mese: offre video senza pubblicità, accesso a YouTube Music senza annunci, riproduzione in background e download offline.

YouTube Premium Lite, invece, sarà una versione più economica, a 7,99 dollari al mese. Manterrà alcuni vantaggi, come l’eliminazione di pubblicità dalla maggior parte dei video (ad eccezione di alcuni contenuti, come quelli musicali). Tuttavia, rispetto alla versione “completa”, non includerà l’accesso a YouTube Music, né a funzionalità aggiuntive come la riproduzione in background.

Il prezzo dimezzato e il focus esclusivo sulla rimozione degli annunci potrebbe convincere molti utenti ad abbandonare software di terze parti non legali (come ad blocker) a favore di un abbonamento ufficiale. Al momento, il lancio è limitato ai soli Stati Uniti, dopo aver testato il servizio in alcuni mercati. Non è ancora chiaro quando, e se, verrà ampliato anche all’Europa.