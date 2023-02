You: come vedere tutte le stagioni complete

You è una serie di successo che da alcuni anni sta incollando davanti allo schermo milioni di fan in tutto il mondo. Si tratta di una delle serie TV a tema thriller più apprezzate e intense del catalogo Netflix. Protagonista un geniale libraio che farà di tutto per avere un’aspirante scrittrice che diventerà la sua ossessione.

Come vedere tutte le stagioni complete?

Sky TV;

Sky Cinema;

Netflix ;

; Paramount+.

Quindi, ricapitolando, oltre alle quattro stagioni di You con Netflix e tutti i suoi contenuti, hai anche Sky TV con gli show più apprezzati al mondo, 200 prime visioni l'anno con Sky Cinema e i successi di Paramount+ in esclusiva.

You: arriva la quarta stagione, non perdertela con Sky Special Week

You 4 è già disponibile su Netflix. Per ora a catalogo è arrivata la prima parte con i primi 5 episodi. La seconda parte uscirà a breve e più precisamente il 9 marzo 2023. Grazie a Sky Special Week non ti perderai questo e tutti gli altri contenuti inclusi nell’abbonamento. Ecco la sinossi ufficiale di tutte e 4 le stagioni:

Stagione 1. Ossessionato da un’aspirante scrittrice, un brillante libraio fa strategicamente piazza pulita di tutti gli ostacoli che la separano da lui.

Stagione 2. Ecco Will Bettelheim. Non è più il solito Joe. Appena arrivato a Los Angeles ha deciso di chiudere con l’amore, che però, come l’omicidio, sa come trovarti.

Stagione 3 . Ora sposati e genitori di un neonato, Love e Joe cercano di crearsi una vita normale nel quartiere agiato Madre Linda, ma le vecchie abitudini sono dure a morire.

. Ora sposati e genitori di un neonato, Love e Joe cercano di crearsi una vita normale nel quartiere agiato Madre Linda, ma le vecchie abitudini sono dure a morire. Stagione 4. Joe ricomincia da capo a Londra e giura di seppellire il passato voltando completamente pagina… ma sul difficile percorso di redenzione, una nuova ossessione prende forma.

You 4. Joe ricomincia da capo a Londra e giura di seppellire il passato voltando completamente pagina… ma sul difficile percorso di redenzione, una nuova ossessione prende forma.

