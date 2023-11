Yoshi's Crafted World: sconto FOLLE del 10% su Amazon, pochi pezzi disponibili

Se sei alla ricerca di un platform 2D a scorrimento laterale divertente, leggero, emozionante e anche impegnativo, Yoshi’s Crafted World per Nintendo Switch è il titolo perfetto per te. Pensa che ora puoi portare a casa questa avventura unica a soli 54,80€ grazie agli sconti folli di Amazon. Attenzione però: al momento della stesura di questo articolo ci sono solo 5 pezzi disponibili quindi se sei interessato/a, sbrigati prima che vada “sold out”. Con il noto portale di e-commerce americano avrai anche diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono e in più c’è il reso gratuito entro il 31 gennaio 2024.

Yoshi’s Crafted World su Amazon: best buy

Yoshi’s Crafted World è una celebrazione della creatività, con mondi e personaggi realizzati interamente in carta, cartone e oggetti di uso comune. I livelli sono ricchi di dettagli sorprendenti: gli alberi sono fatti di rotoli di carta igienica, i nemici sono costruiti con bottoni e forbici, e i paesaggi sembrano usciti da un progetto di artigianato.

Ogni mondo è un’opera d’arte in miniatura, in poche parole. Impersonando Yoshi dovrai affrontare una serie di avventure in 2D e 3D attraverso i mondi creati con cura. Il gioco ti permette di ingoiare nemici e spararli come uova, utilizzando queste abilità per risolvere rompicapi e superare sfide. C’è poi anche una modalità cooperativa locale, che ti permette di giocare con un amico o un membro della famiglia.

La grafica colorata e dettagliata di Yoshi's Crafted World è accompagnata da una colonna sonora incantevole.

