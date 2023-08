Yoshi's Crafted World per Nintendo Switch: prezzo WOW su Amazon per poche ore

Yoshi’s Crafted World per Nintendo Switch è un gioco che trasporta i giocatori in un’esperienza incantevole e creativa. Sviluppato da Good-Feel, il gioco combina la magia del mondo di Yoshi con un ambiente creato interamente da materiali artigianali. Il titolo offre un mix di sfide divertenti, grafica accattivante e una storia coinvolgente che cattura l’immaginazione di giocatori di tutte le età. Lo trovate su Amazon a soli 54,90€, spese di spedizione incluse.

Yoshi’s Crafted World: un’avventura magica

Una delle caratteristiche distintive di Yoshi’s Crafted World è la sua estetica unica e affascinante. Il gioco è ambientato in un mondo completamente creato da materiali artigianali, come cartone, stoffa, bottoni e altro ancora. I livelli sono progettati in modo da sembrare veri e propri scenari artigianali all’interno dei quali i giocatori saranno tenuti ad immergersi in un luogo come se stessero esplorando un mondo fatto a mano. Il videogame offre la possibilità di giocare in modalità cooperativa con un amico. Delle volte, la cooperazione è essenziale per superare gli ostacoli e sconfiggere i nemici.

Insomma, ogni livello di Yoshi’s Crafted World è una piccola opera d’arte con dettagli curati e sorprese nascoste. Si dovrà esplorare ogni angolo dei livelli, scoprendo percorsi segreti, collezionando oggetti e cercando i famosi smiley di cartone. Ci sono tante sfide variegate che metteranno alla prova le abilità degli utenti: dai livelli di piattaforme classici alle corse di velocità e agli scontri con i boss.

Questo è un gioco adatto a giocatori di tutte le età; con una storia semplice ma affascinante e personaggi adorabili, Yoshi’s Crafted World cattura il cuore di chiunque. Su Amazon lo pagherete solo 54,90€ per poche ore, siate veloci. La consegna è celere e immediata e avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto e alle spese di spedizione gratuite.

