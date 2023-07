Yeedi vac 2 pro: pavimenti puliti con il robot a 250€ in MENO

Prima che sia tardi voglio subito avvisarti che questa offerta che ti sto per segnalare è una di quelle da prendere al volo perché scadrà in pochissimo tempo. Dunque vai subito su Amazon e blocca il prezzo mettendo nel tuo carrello Yeedi vac 2 pro a soli 249,99 euro, anziché 499,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Ebbene sì, oggi grazie al ribasso del 20% più un ulteriore sconto con il coupon potrai risparmiare ben 250 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Yeedi vac 2 pro: mappatura intelligente, aspirazione e lavaggio

Questo robot è in grado di mappare le tue stanze, fino a tre piani, in modo automatico, ottenendo quindi il percorso migliore per una pulizia eccellente. Riesce a rilevare gli ostacoli in tempo reale e non si ferma mai. È dotato di un aspirazione potente da 3000 Pa e, grazie a un panetto in microfibra che oscilla rapidamente, lava il pavimento in una sola passata.

Riesce a rilevare i tappeti e la moquette disattivando la modalità lavaggio quando è su una di queste superfici. Potrai personalizzare la pulizia scaricando gratuitamente l’app dedicata sul tuo smartphone e decidere ad esempio delle aree da pulire. E poi ha una super batteria che gli consente di muoversi per tutta casa per quasi 4 ore prima di tornare in automatico alla base di ricarica.

Non perdere tempo perché questa è un’occasione più unica che rara. Come spesso succede queste promozioni sono limitate e scadono veramente in fretta. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo Yeedi vac 2 pro a soli 249,99 euro, anziché 499,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonata fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.