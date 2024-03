Yankee Candle e Woodwick: su Amazon è SVUOTA MAGAZZINO, prezzi folli

Una volta che si prova una candela firmata Yankee Candle oppure Woodwick, poi è impossibile anche solo pensare di acquistarne di altra marca. Profumi intensi, avvolgenti e unici. Uno stile unico, dato dalla mitica giara nel primo caso o dal look più moderno del secondo, con una nota antica però: lo stoppino scoppiettante, che richiama il caminetto. Insomma, prodotti premium, che ora prendi a prezzo piccolissimo da Amazon. Scegli i tuoi preferiti finché sono in promozione, ma fai in fretta: sono occasioni a tempo limitato.

Yankee Candle

Lavanda al limone a 19,99€ (giara piccola).

Un posto calmo e tranquillo a 19,99€ (giara piccola).

Cupcake alla vaniglia a 19,99€ (giara piccola).

Rose appena recise a 19,99€.

Lampone rosso a 19,99€ (giara piccola).

Soffice asciugamano a 23,99€.

Giorno del matrimonio a 22,99€.

Copertina morbida a 23,99€.

Gelsomino notturno a 23,49€.

Sabbie rosa a 23,99€.

Woodwick

Baccello di vaniglia a 31,99€.

Profumo di caminetto a 31,99€.

Dolci al caffè a 28,99€.

Lino a 31,99€.

Ritiro calmante a 35,99€.

Legno e sabbia a 31,99€.

Lasciati avvolgere da fragranze premium e di alta qualità, goditi il scoppiettio dello stoppino di una candela Woodwick o l’incantevole stile di una giara Yankee Candle. Impossibile sbagliare scegliendo l’una o l’altra: con questi sconti Amazon, ti coccoli risparmiando.