Yankee Candle box Natale con 3 candele a 14€ su Amazon: MERAVIGLIA

Il box di Natale di Yankee Candle con all’interno 3 candele profumatissime è in offerta su Amazon. Imperdibile a questo prezzo, è perfetto per questo periodo dell’anno! Completa al volo il tuo ordine per accaparrartelo a 14,90€ con spedizioni super veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Fai in fretta però, la disponibilità è limitatissima.

Una bellissima confezione, perfetta anche come regalo, con all’interno 3 candele (in formato piccolo) di 3 differenti profumazioni: cannella, vaniglia e amarena. Tre fragranze studiate per restituire immediatamente all’ambiente i tipici profumi del periodo natalizio, caldi e avvolgenti.

Il prodotto perfetto da offrire in dono, con la certezza di fare cosa gradita, ma anche da acquistare per la propria casa o l’ufficio. Tutta la qualità di Yankee Candle, racchiusa in un box di Natale con all’interno 3 candele. Non perdere l’occasione di concludere un eccezionale affare su Amazon e completa al volo il tuo ordine per averlo a 14,90€ appena con spedizioni super veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitatissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.