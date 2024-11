Yankee Candle a 19,99€ su Amazon: edizioni in giara grande in promo SHOCK

Le candele Yankee Candle, le più amate da tutti, sono in sconto su Amazon a prezzo super interessante, grazie alla settimana del Black Friday. In sconto ci sono le edizioni in giara grande, pronte a offrire tantissime ore di profumo meraviglioso.

Guarda le occasioni in promozione e prendi le tue preferite a 19,99€ l’una! Non perdere tempo prezioso però: a questo prezzo, resteranno disponibili solo per pochissimo.

Gelsomino notturno a 19,99€.

Delizia al gelso e ai fichi a 19,99€.

Home Sweet Home a 19,99€.

Bastoncino Di Cannella a 19,99€.

Cannella frizzante a 19,99€.

Latte di cocco a 19,99€.

Aroma “tutto splende” a 19,99€.

Clean cotton a 19,99€.

Arancia speziata a 19,99€.

Ciliegia nera a 19,99€.

Profumazione “vaniglia” a 19,99€.

Vigilia di Natale a 19,99€.

Biscotto di Natale a 19,99€.

Ghirlanda di mele rosse a 19,99€.

Magia di Natale a 19,99€.

Fiore di ciliegio a 19,99€.

Noce di cocco nera a 19,99€.

Notte di mezza estate a 19,99€.

Vaniglia Lime a 19,99€.

Approfitta della settimana del Black Friday Amazon per fare incetta di candele Yankee Candle in giara grande. A 19,99€ risultano il prodotto perfetto per fare un pensierino natalizio di qualità premium a prezzo super compatto.