Yamaha ha appena presentato le cuffie wireless YH-L700A con cancellazione attiva del rumore (ANC) e supporto allo “Spatial Audio” (audio spaziale).

Yamaha YH-L700A: caratteristiche tecniche

Il mercato degli accessori ha visto una crescita massiccia in tutto il mondo e ha introdotto anche nuovi importanti operatori in tutto il settore. Yamaha si è ritagliata una nicchia all'interno del settore tecnologico con molti prodotti rilasciati per l'intrattenimento e per i professionisti della musica.

L'azienda nipponica ha presentato le cuffie over ear wireless YH-L700A, dotate della tecnologia Active Noise Cancellation (ANC) e dell'audio spaziale. Mentre il più costoso Dolby Atmos non è presente nel gadget, un meccanismo che migliora l'ingresso audio tramite la funzionalità 3D Sound Field è stato inserito all'interno del wearable, al fine di garantire un'esperienza audio coinvolgente. Voleno, è possibile anche disporre del controllo del tracciamento della testa.

Le nuove Yamaha YH-L700A saranno in vendita il mese prossimo con un prezzo a partire da € 520/£ 450. Le cuffie hanno driver da 40 mm, Bluetooth 5.0 e supporto adattivo aptX. Il campo sonoro 3D può trasformare l'audio stereo e simula il contenuto multicanale su diverse modalità audio. L'app complementare aiuta a personalizzare il sound che fa per voi. Ovviamente, il software companion è disponibile sia su iOS che su Android.

La tecnologia ANC viene utilizzata nel nuovo paio di cuffie così da per migliorare l'uscita audio complessiva annullando il rumore attivo all'interno dell'ambiente dell'utente.

L'ANC invece, è un delicato equilibrio che scherma il rumore indesiderato migliora l'audio in ascolto. Sulle cuffie è presente un microfono all'interno di ciascun padiglione auricolare che monitora costantemente l'uscita audio per un ascolto di prim'ordine. È presente anche la modalità Ambient Sound, che può essere attivata e disattivata.

Una delle caratteristiche principali delle nuove cuffie è la batteria molto potente che garantisce 34 ore di attività con una carica completa. La USB-C viene utilizzata per la ricarica. Quando l'ANC è abilitato, l'autonomia si riduce a 11 ore.

