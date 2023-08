Yamaha TW-E3C: gli auricolari wireless al MINIMO STORICO su Amazon

Oggi voglio segnalarti degli auricolari true wireless che puoi avere al prezzo più basso di sempre. Dunque non perdere questa fantastica occasione, vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello Yamaha TW-E3C a soli 84,99 euro, invece che 99 euro.

Anche se può non sembrare per queste cuffiette Bluetooth uno sconto del 14% è ottimo affare. Non scendono spesso di prezzo e quindi anche un ribasso da non strapparsi i capelli come questo non è da sottovalutare. Questi auricolari sono dotati di ogni tipo di tecnologia per ascoltare la musica al meglio e fare chiamate perfette. Possiedono una modalità gaming e sono comodissime.

Yamaha TW-E3C: cuffiette Bluetooth spettacolari

Partiamo dal design, compatto e leggero. Una volta infilate nelle orecchie saranno praticamente invisibili. Puoi tenerle per tantissimo tempo senza che ti diano fastidio. Riescono a restituire un suono ricco di sfumature regolando anche l’equalizzazione in modo intelligente per offrire il meglio in ogni brano.

Con Qualcomm Clear Voice Capture la tua voce viene riconosciuta dai rumori esterni e trasmessa in modo forte e limpido. Sono dotate di una super batteria in grado di durare fino a 9 ore con una singola ricarica e altre 15 grazie alla custodia. Sono resistenti all’acqua con certificazione di grado IPX5 e possiedono una connessione perfettamente stabile e senza nessuna latenza.

Se vuoi avere delle cuffiette Bluetooth d’eccellenza a un ottimo prezzo non devi lasciarti sfuggire queste. Dunque fiondati su Amazon e acquista le tue Yamaha TW-E3C a soli 84,99 euro, invece che 99 euro. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.