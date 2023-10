Yamaha TW-E3B: auricolari wireless PAZZESCHI in SCONTO del 65%

Quella che ti sto per segnalare è un’offerta pazzesca, al limite della follia, quindi va da sé che dovrai essere velocissimo per avvalertene. Dunque vai immediatamente su Amazon e metti nel tuo carrello Yamaha TW-E3B a soli 34,99 euro, invece che 99 euro.

Non stropicciarti gli occhi perché ti assicuro che non è un sogno ma piuttosto uno sconto gigante del 65% che ti permette di risparmiare ben 64 euro sul totale. Con queste cuffiette wireless potrai ascoltare la musica e fare chiamate in modo coinvolgente e senza disturbi di sottofondo. Le puoi usare anche per fare sport e hanno un design In-ear comodissimo e molto discreto.

Yamaha TW-E3B: prezzo bomba Amazon

Non c’è dubbio che in questo momento il prezzo è ridicolo. Anche perché questi auricolari Bluetooth sono eccezionali. Innanzitutto hanno un design leggerissimo e che si adatta perfettamente all’orecchio. Inoltre una volta che le hai infilate sono praticamente invisibili. Sono resistenti all’acqua con certificazione di grado IPX5 e quindi le potrai usare tranquillamente per le attività sportive.

Godono della tecnologia Listening Care che ottimizza le frequenze audio e regala bassi intensi e alti e medi precisi. Potrai gestire il volume e la riproduzione dei brani musicali con un semplice tocco sugli auricolari. E puoi anche parlare con gli assistenti vocali. Ultima cosa, ma non per importanza, la mega batteria in grado di durare per 6 ore con una singola ricarica e fino a 24 ore grazie alla custodia.

Come ti dicevo dovrai fare presto perché a questa cifra le vorranno tutti e le unità disponibili non sono infinite. Per cui vai ora su Amazon e acquista le tue Yamaha TW-E3B a soli 34,99 euro, invece che 99 euro. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.