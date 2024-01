Yamaha MusicCast 20 in offerta su Amazon (-22%): qualità audio eccellente e supporta Alexa

L’innovativo speaker bluetooth Yamaha MusicCast 20 è attualmente in offerta su Amazon al prezzo scontato di 194,44€ invece di 249,00€. Approfittando di uno sconto del 22%, puoi arricchire la tua esperienza musicale con un dispositivo di alta qualità a un prezzo conveniente. Questo speaker Bluetooth offre prestazioni di fascia premium, posizionandosi come un’ottima soluzione per gli audiofili che cercano la massima qualità del suono.

Questo speaker wireless compatto e moderno si basa sulla piattaforma MusicCast, che offre un accesso diretto ai principali servizi di musica in streaming. Con pulsanti touch e preset, ti permette di godere della tua musica preferita in modo immediato. La sua versatilità si manifesta anche nella tecnologia Bluetooth e nel supporto dei protocolli di trasmissione audio AirPlay di Apple, consentendoti di riprodurre facilmente le tracce audio dai tuoi dispositivi esterni come smartphone e tablet.

La connessione WiFi dual band e Ethernet consente di abbinare questo diffusore ad altri dispositivi audio configurandoli in modalità multi-room, offrendo la possibilità di creare un sistema audio distribuito per un’esperienza sonora coinvolgente in tutta la casa.

Il sistema a due vie con doppio woofer passivo garantisce un suono autentico, profondo e realistico. Il woofer da 9 cm per i medio-bassi e il tweeter soft dome da 1,3 cm offrono un’esperienza sonora eccezionale. Inoltre, la compatibilità con Alexa consente il controllo vocale per un’esperienza hands-free.

Approfitta di questa offerta su Amazon per portare a casa il diffusore Bluetooth Yamaha MusicCast 20 e immergerti in un’esperienza sonora straordinaria.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.