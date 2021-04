Sei alla ricerca di una nuova tavoletta grafica? XP PEN G430S è in offerta su Amazon a soli 29,99€. Il ribasso del 25% corrisponde a uno sconto esclusivo di 10,01€ che rende l’acquisto più economico. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

XP PEN G430S: le specifiche di questo dispositivo

Il design lineare e compatto rende la tavoletta grafica G430S firmata XP PEN adatta a plurimi utilizzi. Grazie alla sua superficie da 4×3 pollici consente di ottenere uno spazio di lavoro adeguato e spazioso.

I materiali con cui questo accessorio è stato realizzato assicurano durevolezza e robustezza. I suoi 130 grammi di peso la rendono una piuma e adatta anche a essere trasportata.

Degna di nota è la penna che possiede ben 8196 livelli di pressione. Grazie a questa tecnologia, ogni utilizzatore può personalizzare la gamma di pennelli a proprio piacimento e sbizzarrirsi come meglio crede. Non è dotata di pile e dunque non necessità né di ricariche né di sostituzioni e può essere utilizzata all’infinito. All’occorrenza, in confezione sono presenti ben 8 punte di ricambio.

Per quel che riguarda la velocità di trasferimento dati, questa ammonta a 266 RPS ossia un valore ottimale con cui lavorare senza latenza ma bensì in modo rapido ed efficiente.

È compatibile con i maggiori sistemi in circolazione quali Windows 7, 8, 9 e 10 e MacOS 10.10 e 10.13.6. È utilizzabile anche con le più comuni applicazioni dedicate al mondo della grafica come Adobe Photoshop e Illustrator.

Puoi acquistare la tavoletta XP PEN G403S su Amazon a soli 29,99€. Acquistala oggi e ricevila a casa entro 48 ore circa se sei abbonato a Prime. In caso contrario, le consegne sono gratuite per chi effettua il primo ordine sul sito.

È possibile, in conclusione, aggiungere degli anni di garanzia in fase di checkout a partire da 3,39€ per un anno.

