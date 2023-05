XP-PEN Artist 12 in offerta su Amazon: il tuo prossimo disegno sarà un capolavoro

La XP-PEN Artist 12 dotata di Stilo X3 Elite è una tavoletta grafica senza batteria che utilizza la tecnologia X3-Smart-Chip per offrire un’esperienza sensoriale migliorata rispetto alla versione precedente, l’Artist 12. Con una forza di attivazione iniziale di 3 grammi e una distanza di retrazione di 0,6 mm, la penna offre una sensazione realistica, consentendoti di esplorare il tuo nuovo mondo creativo.

Normalmente questo dispositivo avanzato viene proposto a 239€, ma oggi, grazie all’offerta di Amazon che ti segnaliamo, può essere tuo ad un prezzo decisamente più interessante.

La tavoletta grafica Artist 12 (2nd Gen) offre una vasta gamma di colori del 127% sRGB, garantendo un’esperienza visiva vivida con colori brillanti e dettagli delicati, anche in condizioni di scarsa illuminazione. La laminazione completa dello schermo riduce al minimo la parallasse, offrendo una maggiore precisione per un’esperienza di disegno naturale. Disponibile in quattro colori vibranti, puoi scegliere quello che preferisci, personalizzare il tuo stile e mostrare la tua unica creatività.

La tavoletta è dotata di otto tasti di scelta rapida che puoi personalizzare nelle tue applicazioni software preferite, semplificando il tuo flusso di lavoro e aumentando la produttività. Con 8192 livelli di sensibilità alla pressione, la tavoletta riconosce anche i tratti di penna più leggeri, consentendoti di disegnare e dipingere in modo naturale e fluido, con un posizionamento preciso e linee di alta qualità.

Insomma, come avrai ormai capito stiamo parlando di un prodotto eccellente che oggi può essere tuo ad un prezzo irresitibile. Non farti scappare questa offerta e acquista la tavoletta grafica XP-PEN Artist 12 ad un prezzo imbattibile!

