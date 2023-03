XiaomiBook S: SCONTO IMMEDIATO di 100€ su Xiaomi

Invidiabile ed estremamente versatile, lo XiaomiBook S di Xiaomi è la soluzione ideale per chi ama tutte le caratteristiche di un tablet, ma non vuole rinunciare alla comodità di un laptop. Vai sul sito ufficiale e acquistalo con uno sconto immediato di 100 euro. Un risparmio esagerato per questo top di gamma davvero pentente che offre prestazioni oltre ogni limite.

Dotato di un display touch a schermo intero da 12,4 pollici, è un vero portento in quanto a qualità di immagini e video. Avrai tutto lo spazio desiderabile per lavorare al meglio, studiare o guardarti un film. E collegando la pratica tastiera lo utilizzi come un vero e proprio notebook. Dotato di Windows 11 sei aggiornato a tutto e puoi far girare qualsiasi app o software senza problemi.

XiaomiBook S di Xiaomi: la potenza diventa versatile

Lo XiaomiBook S di Xiaomi è estremamente versatile grazie al supporto per Smart Pen e tastiera. Da semplice tablet, comodissimo in portabilità quando vuoi guardare qualcosa, leggere o studiare, si trasforma in un fantastico laptop pronto alla digitazione. Tramite la S Pen potrai rendere il display un praticissimo foglio di carta digitale sul quale scrivere, disegnare o annotare.

L’abbinata perfetta tra sistema operativo e processore la fa il Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2. Si tratta dell’innovativo chipset ARM a 64 bit di Qualcomm per i notebook, basato sul processo di produzione a 7nm. Così avrai prestazioni di altissimo livello e una durata della batteria incredibile. Vincitore del RedDot 2022, lo XiaomiBook S è davvero speciale anche nel design.

Acquistalo subito a soli 599 euro, invece di 699 euro. Grazie a questa promozione, disponibile solo sul sito ufficiale di Xiaomi, lo porti a casa a un prezzo decisamente conveniente. Risparmierai ben 100 euro dal listino. Allora, cosa stai aspettando? Rivoluziona la tua vita tecnologica, scegli questo notebook 2 in 1 di ultimissima generazione, pronto per superare ogni limite con te.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.