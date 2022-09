Xiaomi Watch S1: MINIMO STORICO su Amazon (-32%)

Sei anche tu fra quelli che aspetta fino all’ultimo momento per trovare ciò che gli’interessa al miglior prezzo? Beh, ti faccio sapere che è arrivato il momento perfetto per acquistare un fantastico smartwatch. Su Amazon ha raggiunto il minimo storico. Oggi puoi acquistare Xiaomi Watch S1 a soli 136,99 euro, invece che 199,99 euro.

Xiaomi è ormai entrata prepotentemente nel mercato di smartphone, smartwatch e tablet. Il suo punto di forza è sicuramente il rapporto qualità prezzo. Anche in questo caso è evidente quanta qualità ci sia in questo modello di smartwatch, a un prezzo, per ciò che offre, contenuto. Se poi ci metti che è anche in sconto, allora non c’è tempo da perdere.

Approfitta dell’offerta incredibile di Amazon e fai tuo il bellissimo Xiaomi Watch S1 a soli 136,99 euro. Se ordini oggi potrai riceverlo a casa tua entro domani, senza costi aggiuntivi, con Amazon Prime.

Xiaomi Watch S1: tante modalità e una grande durata

Xiaomi Watch S1 ha un display AMOLED da 1.43 pollici circolare con ghiera di metallo molto elegante. Grafica ad alta risoluzione con una frequenza di aggiornamento a 60Hz per un colore più vivido e immagini più fluide.

Sono 117 le modalità di fitness tra cui potrai scegliere per mantenerti in ottima forma. Fai snorkeling senza preoccupazioni grazie alla sua resistenza all’acqua fino a 50 metri. Grande autonomia di 12 giorni senza caricare lo smartwatch.

È inoltre dotato di un microfono e di un altoparlante che ti permetterà di rispondere alle chiamate senza tirare fuori il tuo smartphone. Carica tute le carte che vuoi e usa Xiaomi Watch S1 per pagare comodamente con la funzione NFC Mastercard.

Prima che sia troppo tardi, approfitta dell’offerta di Amazon. Metti subito nel tuo carrello il fantastico Xiaomi Watch S1 a soli 136,99 euro, anziché 199,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.