Xiaomi Watch S1: esordio imminente anche in Europa?

Xiaomi Watch S1, ufficializzato a fine dicembre 2021 e disponibile per il mercato cinese, potrebbe a breve raggiungere anche gli utenti europei, almeno stando alle previsioni di TechInsider su Twitter.

Xiaomi Watch S1 non sarebbe il solo smartwatch pronto per l'Europa

Le buone notizie però non finiscono qui. Oltre al già citato Xiaomi Watch S1, potrebbe esordire nel mercato europeo anche la variante più economica: stiamo parlando del Watch S1 Active che, secondo le informazioni trapelate in rete fino a questo momento, dovrebbe essere disponibile ad un prezzo di circa 2oo euro nelle versioni Space Black, Moon White ed Ocean Blue.

Invece, tornando a soffermarci sullo smartwatch principale, i consumatori avrebbero la possibilità di scegliere tra le colorazioni Black e Silver ma, in questo caso, il prezzo salirebbe a 250 euro. Come detto, al momento si tratta di semplici previsioni, anche se molto credibili. Ovviamente, continueremo a tenervi informati qualora ci fossero ulteriori risvolti in merito a Xiaomi Watch S1 ed S1 Active.