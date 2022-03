Xiaomi Watch S1 ed S1 Active UFFICIALI: look e performance al top

Xiaomi Watch S1 e Watch S1 Active sono i due nuovi smartwatch annunciati oggi dall'azienda cinese. Dispositivi che sapranno farsi notare, sia tenendo conto dell'impatto estetico e sia andandone a considerare le prestazioni.

Detto questo, approfondiamo meglio specifiche e differenze tra i due modelli, per effetto di cui maturano anche i rispettivi prezzi di vendita sul mercato che a breve indicheremo nel dettaglio.

Xiaomi Watch S1 e Watch S1 Active: caratteristiche tecniche

Xiaomi Watch S1 si distingue per uno schermo in vetro zaffiro, un telaio in acciaio inossidabile rifinito a mano, un elegante cinturino in pelle ed ulteriore cinturino in gomma antiallergica resistente allo sporco.

Xiaomi Watch S1 Active è invece particolarmente indicato per gli appassionati di fitness: ha uno stile sportivo, è resistente all’acqua ed offre il massimo comfort durante l’attività sportiva.

Entrambi gli smartwatch Xiaomi vantano un display AMOLED da 1,43 pollici, con UI personalizzabile ed oltre 200 quadranti fra cui scegliere. Non manca davvero nulla: chiamate Bluetooth, NFC per i pagamenti contactless ed assistente vocale Alexa di Amazon. Notevoli anche le performance della batteria, con un’autonomia estesa fino a 12 giorni.

Xiaomi Watch S1 e Watch S1 Active dispongono di 117 modalità di fitness e 19 modalità pro, rilevando automaticamente alcuni allenamenti di routine come il tapis roulant e la camminata. Inoltre, i dispositivi rimangono sempre connessi tramite GPS dual-band, garantendo un monitoraggio della salute 24 ore su 24, compresa la frequenza cardiaca, la qualità del sonno, i livelli di stress, la saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e molto altro ancora.

Come promesso, parliamo ora dei prezzi di vendita: Xiaomi Watch S1, nei colori Black e Silver, e Xiaomi Watch S1 Active, nei colori Space Black, Ocean Blue e Moon White, saranno disponibili all’acquisto presso le principali catene di elettronica di consumo, Xiaomi Store Italia, mi.com ed Amazon rispettivamente al prezzo di 249,99 euro e 199,99 euro.