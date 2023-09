Xiaomi Watch S1 è lo smartwatch da PRENDERE AL VOLO, 52% di sconto

Uno sconto da far paura e che ti permette di concludere un affare ad occhi chiusi. La ricerca per uno smartwatch perfetto termina qui visto che hai tutte le carte in regola per mettere al polso un gioiello: Xiaomi Watch S1.

Questo prodotto al polso è un vero concentrato di tecnologie da utilizzare nel quotidiano. Grazie allo sconto del 52% che si sta registrando su Amazon, lo porti a casa a metà prezzo. Collegati al volo e completa l’acquisto a soli 119€, non potrai avere ripensamenti per quanto perfetto.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Xiaomi Watch S1 è uno spettacolo: provalo e rimani sconvolto

A prima vista questo smartwatch di Xiaomi è di una eleganza unica. Lo puoi indossare in ogni circostanza visto che la sua estetica ricorda un più classico orologio da polso. Con cinturino in pelle e cassa rotonda può ingannare chiunque ma aspetta di toccare il quadrante.

Una volta che il tuo dito sfiora il vetro in zaffiro, esplode un mondo di tecnologia. Non solo puoi personalizzarlo a piacimento ma grazie al pannello AMOLED hai una visione perfetta in qualunque circostanza ambientale.

Pensa che al suo interno ha un vero e proprio universo di sensori dedicati a salute e allenamento. Per citartene alcuni ti dico la frequenza cardiaca e il sonno mentre per lo sport non ci provo neanche: sono più di 100 le modalità. Importante sapere che è resistente all’acqua.

Con chiamate Bluetooth, notifiche smart e un sistema avanzato per la vita quotidiana praticamente non te ne fa mancare una. Hai anche una batteria super longeva e ricarica wireless quindi non farti problemi.

Sono veramente tante le caratteristiche di questo watch ma te la lascio scoprire da solo.

Intanto non perdere l’occasione di dargli un’occhiata. Xiaomi Watch S1 lo trovi su Amazon con sconto del 52% a soli 119€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.