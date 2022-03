Xiaomi Watch S1 è già su Amazon: una MERAVIGLIA di smartwatch

Il nuovissimo Xiaomi Watch S1 è disponibile su Amazon in preordine sia nella sua versione classica che in quella Active. Si parte da 199€ per dei wearable top di gamma, dotato di display AMOLED e chip NFC. Le spedizioni partono dal prossimo 20 marzo e sono rapide e gratis.

Xiaomi Watch S1 è in preordine su Amazon

Il colosso cinese entra a gamba tesa nel mercato dei dispositivi da polso di fascia alta. Entrambe le versioni sono accomunate da un pannello AMOLED con alta definizione da 1,43″ incastonato in una cassa circolare con telaio di acciaio. La versione Active ha il cinturino in gomma fluoro mentre quella classica in pelle.

Versione classica

Per il resto, scheda tecnica identica. GPS dual band integrato per monitorare fino a 100 modalità di allentamento (di cui 19 professionali). Pieno supporto al monitoraggio H24 del battito cardiaco, della qualità del riposo notturno e della quantità di ossigeno nel sangue.

Versione Active

Per finire, grazie alla presenza del chip NFC, supporta i pagamenti contactless dal polso, tramite circuito MasterCard. Di seguito, i modelli di Xiaomi Watch S1 disponibili in preordine:

Active colore Ocean Blue (altri colori in arrivo) a 199,99€ e sembra già disponibile all'acquisto, senza fase di preordine;

classico colore Nero a 249,99€;

classico colore Silver a 249,99€.

Come anticipato, le prime spedizioni da Amazon partiranno il prossimo 20 marzo e sono ovviamente assolutamente gratuite, garantite dai servizi Prime.