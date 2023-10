Xiaomi Watch S1 crolla a 119€ su ePRICE (fino a esaurimento scorte)

Nuova offerta su ePRICE con protagonista Xiaomi Watch S1, ora in vendita a 119,90 euro, il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni (quello precedente era stato 134,35 euro). Le spese di spedizione sono a carico di ePRICE, con la consegna garantita già dalla giornata di oggi se completi subito l’ordine.

Il modello Watch S1 è un ottimo smartwatch: non solo è ben costruito, ma presenta anche un ottimo display, con supporto ai pagamenti NFC e Alexa integrato. Lanciato ufficialmente sul mercato a 249,99 euro, grazie all’offerta di oggi di ePRICE puoi risparmiare oltre il 50%.

Xiaomi Watch S1 in super offerta a 119 euro sul sito di ePRICE

Il modello Watch S1 in offerta su ePRICE è uno smartwatch top di gamma, che al suo interno integra tutta una serie di funzioni e hardware spesso trascurate dai produttori, come GPS, assistente Alexa e NFC per i pagamenti in mobilità.

Oltre al prezzo più basso rispetto ai marketplace concorrenti, su tutti Amazon, ePRICE offre il vantaggio di poter scegliere se pagare in un’unica soluzione o in tre comode rate con Oney. Scegliendo la seconda opzione puoi completare l’acquisto con carta di credito, debito o PostePay.

Quelli rimasti sono gli ultimi pezzi disponibili. Come accennato qui sopra, l’offerta scade alla mezzanotte di domani, mercoledì 1° novembre, o fino a esaurimento scorte. Visto il prezzo e la scarsa disponibilità, propendiamo più per la seconda ipotesi.

Approfitta ora dell’offerta di ePRICE sullo Xiaomi Watch S1, così da acquistarlo al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni e risparmiare oltre la metà del prezzo rispetto al listino di 249,99 euro. La consegna è gratuita.

