Xiaomi Watch S1 Active: un vero AFFARE su Amazon (-60%)

Nel mare delle grandi opportunità Amazon, ti segnaliamo lo sconto su uno smartwatch di qualità che non puoi assolutamente perderti. Parliamo di Xiaomi Watch S1 Active che oggi può essere tuo a soli 79,90 euro invece di 199,99. Sebbene la consegna non sia immediata a causa dell’elevata richiesta resta una possibilità importante per portarti a casa un ottimo dispositivo con un fantastico sconto.

Xiaomi Watch S1 Active in offerta: le caratteristiche

Lo Xiaomi Watch S1 Active è un gioiello di eleganza con la sua ghiera in metallo e il display AMOLED HD da 1.43 pollici. Il suo schermo a frequenza di aggiornamento di 60 Hz offre una grafica straordinaria, rendendo ogni dettaglio visibile e nitido. Non solo è un dispositivo funzionale, ma è anche un complemento di stile per il tuo polso.

Con ben 117 modalità di fitness, tra cui 19 professionali come HIIT e macchina ellittica, questo smartwatch ti aiuterà a raggiungere e mantenere i tuoi obiettivi di forma fisica. La resistenza all’acqua fino a 5 ATM significa che puoi utilizzarlo anche durante le attività acquatiche. Lo Xiaomi Watch S1 Active è il tuo compagno ideale per vivere uno stile di vita attivo e sano.

La tecnologia GPS dual-band garantisce una localizzazione più rapida e precisa, indipendentemente da dove ti trovi. Questo è particolarmente utile per gli appassionati di outdoor e gli amanti della corsa, che possono tracciare le loro attività con precisione.

Lo Xiaomi Watch S1 Active si prende cura di te in ogni momento. Monitora la frequenza cardiaca per tutto il giorno, controlla la saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e registra la qualità del tuo sonno. Inoltre, supporta il pagamento contactless MasterCard e le chiamate telefoniche bluetooth, mantenendoti sempre connesso e in controllo.

Con una durata della batteria fino a 12 giorni, non dovrai preoccuparti di ricaricare il tuo smartwatch frequentemente. Puoi indossarlo giorno e notte senza interruzioni.

Non perdere questa straordinaria opportunità di possedere lo Xiaomi Watch S1 Active a un prezzo scontato del 60% e scoprire uno smartwatch eccezionale a basso costo.

