Xiaomi Watch S1 Active: scopri come RISPARMIARE oltre 90€ con eBay

eBay ti sta regalando un’occasione da urlo. Acquista Xiaomi Watch S1 Active risparmiando oltre 90 euro! Vuoi sapere come fare? Semplice, mettilo subito nel carrello da questo link, poi vai alla conferma dell’ordine e, prima del check out, inserisci il Coupon VACANZE23 nell’apposita sezione dedicata ai “Codici Sconto”. Un’offerta pazzesca perché lo pagherai solo 108 euro, invece di 199,99 euro (prezzo di listino sul Mi Store).

Uno degli aspetti più interessanti di questo ordine, oltre all’ottimo sconto, è la possibilità di pagare in 3 comode rate tasso zero con un click. In pratica, potrai dividere il tuo acquisto da soli 36 euro al mese, la prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire selezionando l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“. Hai anche la consegna gratuita con spedizione rapida.

Xiaomi Watch S1 Active: la tecnologia oggi non costa niente

Con Xiaomi Watch S1 Active ottieni tanta tecnologia a poco prezzo. Dotato di un display da 1,43 pollici AMOLED ad alta risoluzione, questo smartwatch offre una visione perfetta delle informazioni con una frequenza di aggiornamento a 60Hz pazzesca per una grafica eccellente. Hai a disposizione 117 Modalità Fitness e 10 Modalità Pro. Puoi personalizzarlo a piacere con oltre 200 quadranti per un layout sempre unico e funzionale.

La batteria del Watch S1 Active è stata progettata per durare circa 12 giorni. Leggerissimo, si presenta con una ghiera in metallo che pesa solo 36,3 grammi. Rispondi a una chiamata telefonica direttamente dal tuo polso. Inoltre, grazie ai suoi sensori, hai sotto controllo diversi parametri legati alla tua salute tra cui frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, qualità del sonno e molto altro ancora. Acquistalo subito a soli 108 euro, invece di 199,99 euro, sfruttando il Coupon VACANZE23.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.