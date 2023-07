Xiaomi Watch S1 Active: PREZZO INSUPERABILE sul Mi Store

Xiaomi Watch S1 Active è uno degli smartwatch più belli ed economici in assoluto per quello che offre. Oggi risparmi ancora di più se lo acquisti sul Mi Store. Mettilo subito nel carrello a soli 139,99 euro, invece di 199,99 euro. Un ottimo prezzo per questo orologio di ultimissima generazione che include tantissime funzionalità utili per tutti i giorni come salute, allenamento e notifiche smartphone.

Questo modello ha uno schermo decisamente più ampio, con dettagli chiari e super leggibili. Infatti, grazie al suo display AMOLED da 1,43 pollici hai tutte le informazioni sott’occhio, direttamente al tuo polso. Goditi un’esperienza visiva ancora più colorata e fluida. Sempre attivo, il display ti permette di controllare l’ora in modo più pratico ed efficace. Non perderti nessuna delle notifiche più importanti.

Xiaomi Watch S1 Active: salute e forma fisica per tutta l’estate

La prova costume tanto odiata si sta avvicinando? Approfitta subito dell’offerta disponibile sul Mi Store che ti “regala” lo Xiaomi Watch S1 Active a soli 139,90 euro. Grazie ai suoi speciali sensori hai la possibilità di allenarti monitorando tutto quello che fai. Infatti, incluse hai 117 Modalità Fitness di cui 19 Modalità Pro. Resistente, la sua ghiera in metallo è leggera perché pesa solo 36,3 grammi.

Inoltre, anche la tua salute ti ringrazierà perché avrai sempre sotto controllo i parametri vitali più importanti. Tieni monitorati frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, qualità del sonno e stress. Nonostante tutte queste funzioni, alcune delle quali attive 24 ore su 24, la batteria raggiunge fino a 12 giorni di utilizzo con una sola ricarica. Perciò acquista subito il tuo Watch Active S1 a soli 139,99 euro, invece di 199,99 euro. La consegna è gratuita.

