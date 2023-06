Xiaomi Watch S1 Active: OGGI su eBay lo acquisti a soli 107€

Corri su eBay e approfitta del Coupon VACANZE23 per acquistare il fantastico Xiaomi Watch S1 Active a soli 107 euro, invece di 199,99 euro. Un prezzo super eccezionale che ti garantisce un risparmio mega. Cosa stai aspettando? Le scorte stanno andando a ruba e presto questa promozione potrebbe terminare in sold out. Perciò sii veloce se vuoi metterti al polso questo smartwatch di ottima qualità.

Una volta messo nel carrello, inserisci il codice VACANZE23 prima del check out nell’apposita sezione per ottenere questo incredibile sconto. Inoltre, hai anche la consegna gratuita e la possibilità di pagare in 3 rate tasso zero. Dividi l’importo da soli 35,66 euro al mese. La prima rata ti viene addebitata al momento dell’acquisto, le altre due, invece, lo stesso giorno dei rispettivi due mesi che seguono.

Xiaomi Watch S1 Active: eBay non scherza con questa offerta potente

Niente scherzi su eBay che ti regala lo Xiaomi Watch S1 Active a soli 107 euro. Un prezzo di favore grazie al nuovo Coupon VACANZE23. Affrettati perché in questo modo e con questo sconto pazzesco indossi uno smartwatch con display AMOLED da 1,43 pollici ad alta risoluzione. Hai 117 Modalità Fitness e 19 Modalità Pro tra cui scegliere. Personalizzalo con oltre 200 quadranti disponibili e goditi le sue ricche funzionalità per 12 giorni grazie alla sua potente batteria.

Leggero, elegante e con sensori professionali per frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue e qualità del sonno. Questo è il Watch S1 Active oggi tuo a soli 107 euro, invece di 199,99 euro. Come sempre ti ricordiamo che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.