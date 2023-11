Xiaomi Watch S1 Active in OFFERTA al 62% per il Black Friday

Finalmente il Black friday è arrivato e tra gli sconti fuori di testa che ci sono ti segnalo questo del 62% per il miticoXiaomi Watch S1 Active. Se vai adesso su Amazon lo puoi acquistare a soli 75 euro circa, invece che 199,99 euro.

Sì hai capito bene, non stropicciarti gli occhi perché non stai sognando. In questo momento puoi risparmiare circa 125 euro. Penso sia inutile dire che devi essere un lampo perché l’offerta scadrà in tempi record. Questo è uno degli smartwatch migliori in circolazione e quindi a questo prezzo è da prendere al volo.

Xiaomi Watch S1 Active a prezzo sciolto su Amazon

Mettiti al polso uno dei migliori smartwatch a una cifra veramente incedibile. Ovviamente il prezzo non è l’unica cosa interessante. Ecco 3 ragioni per averlo subito:

Design: ha un display AMOLED da 1,43 pollici molto visibile con ghiera in metallo, cinturino in silicone e un peso di appena 36,3 grammi. Inoltre è resistente all’acqua fino a 50 metri.

Modalità: possiede ben 19 profili per il fitness professionali e oltre 100 altre modalità di allenamento. E possiede una super batteria in grado di durare per 12 giorni.

Funzionalità: ha il GPS integrato per tracciare con precisione i tuoi percorsi, un sensore preciso per rilevare il comportamento del tuo corpo e puoi ricevere notifiche in tempo reale. Senza parlare del microfono incorporato per rispondere alle chiamate direttamente dal polso.

Questo è un wearable spettacolare e oggi lo puoi avere a molto meno del suo prezzo. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo Xiaomi Watch S1 Active a soli 75 euro circa, invece che 199,99 euro. Se completi l’ordine subito lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.