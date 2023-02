Xiaomi Watch S1 Active: non troverai smartwatch migliore a questo prezzo

Se stai cercando un modo per rimanere sempre connesso alle tue notifiche principali, anche quando sei lontano dal tuo smartphone e se necessiti di monitorare le tue funzioni vitali principali, quello di cui hai bisogno è uno smartwatch. Lo Xiaomi Watch S1 Active è un dispositivo indossabile che offre molte funzionalità avanzate ad un prezzo accessibile, rendendolo un’ottima opzione per chi cerca uno smartwatch economico, ma completo. Oggi tuttavia, questo prodotto in sconto del 30% su Amazon, questo significa che lo puoi acquistare ad un prezzo ancora più basso di soli 139,00 euro. Un costo che puoi pagare in comode rate a tasso zero, grazie al servizio di finanziamento Cofidis del noto e-commerce.

Xiaomi Watch S1 Active: a questo prezzo sta andando letteralmente a ruba

Il design dello Xiaomi Watch S1 Active è molto elegante e sofisticato, con un quadrante rotondo e un corpo in alluminio leggero. La cassa è resistente all’acqua e alla polvere, rendendolo adatto per le attività all’aperto e per l’uso quotidiano. Il cinturino in silicone è morbido e confortevole al polso, ed è facilmente sostituibile con altri cinturini compatibili.

Le funzionalità dello Xiaomi Watch S1 Active includono il monitoraggio della salute, con la capacità di monitorare la frequenza cardiaca e il sonno, nonché di registrare i passi e le calorie bruciate durante la giornata. Inoltre, questo dispositivo è dotato di GPS integrato, che consente di tracciare la tua posizione durante le attività all’aperto come la corsa o il ciclismo.

Per quanto riguarda le funzioni di comunicazione, lo Xiaomi Watch S1 Active è dotato di un microfono e di un altoparlante integrati, che consentono di effettuare e ricevere telefonate direttamente dallo smartwatch. Inoltre, è possibile ricevere notifiche push dallo smartphone sul polso, nonché controllare la musica e le applicazioni con facilità.

La durata della batteria dello Xiaomi Watch S1 Active è molto buona, con una durata fino a 7 giorni con una sola carica. La ricarica avviene tramite una base di ricarica magnetica inclusa nella confezione, che consente di ricaricare lo smartwatch in modo semplice e veloce.

In conclusione, lo Xiaomi Watch S1 Active è un’ottima opzione per chi cerca uno smartwatch economico, ma completo. Non perdere questa incredibile offerta su Amazon e acquistalo immediatamente ad un prezzo di soli 139,00 euro. Le scorte disponibili si stanno esaurendo velocemente.

