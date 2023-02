Xiaomi Watch S1 Active: in offerta al MINIMO STORICO su Amazon (-69€)

Lo smartwatch Xiaomi Watch S1 Active diventa sempre più conveniente, raggiungendo il prezzo minimo storico su Amazon. Con la nuova offerta disponibile in questo momento è possibile acquistare lo smartphone al prezzo scontato di 131 euro invece di 199,99 euro. Si tratta di uno sconto del 34% che consente di acquistare il dispositivo con condizioni particolarmente agevolate. Da notare, inoltre, la possibilità di acquisto in 5 rate da 26 euro, senza interessi. Per sfruttare l’offerta è possibile accedere al link qui di sotto.

Xiaomi Watch S1 Active: ora al minimo storico su Amazon

La nuova offerta Amazon è l’occasione giusta per acquistare lo Xiaomi Watch S1 Active. Lo smartwatch, pensato soprattutto per chi ama avere un wearable affidabile come supporto per l’attività fisica, presenta un display circolare da 1,43 pollici con pannello AMOLED. Da segnalare anche il chip NFC integrato oltre la possibilità di gestire le telefonate via Bluetooth direttamente dallo smartwatch. Per quanto riguarda l’allenamento, lo Xiaomi Watch S1 Active è in grado di monitorare 117 modalità di fitness, garantendo, inoltre, una resistenza all’acqua fino a 5 ATM. C’è anche il supporto al monitoraggio della frequenza cardiaca per tutto il giorno e della SpO2 e del sonno.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare lo Xiaomi Watch S1 Active al prezzo scontato di 131 euro invece di 199,99 euro oppure in 5 rate senza interessi. Per sfruttare l’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.