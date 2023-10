Xiaomi Watch S1 Active: il prezzo crolla del 52%, offerta imperdibile

Il Xiaomi Watch S1 Active è uno smartwatch affidabile che ti aiuterà a tenere traccia dei tuoi progressi nel fitness e nel benessere, e ora puoi ottenerlo a un incredibile sconto del 52% su Amazon, al prezzo allettante di soli 95,99€ invece di 199,99€.

Questo smartwatch è dotato di un display AMOLED HD da 1,43″ che offre una grafica eccezionale grazie alla frequenza di aggiornamento a 60 Hz. La ghiera in metallo aggiunge un tocco di eleganza a questo dispositivo. Per gli amanti del fitness, il Xiaomi Watch S1 Active offre 117 modalità di fitness, tra cui 19 professionali come HIIT e macchina ellittica.

La resistenza all’acqua fino a 5 ATM significa che puoi portarlo in piscina o durante altre attività acquatiche senza preoccupazioni. La tecnologia GPS dual-band garantisce una localizzazione rapida e precisa, mentre il monitoraggio costante della frequenza cardiaca, della SpO2 e del sonno ti aiuta a prenderti cura di te in ogni momento.

Inoltre, supporta il pagamento contactless MasterCard e le chiamate telefoniche Bluetooth per una maggiore convenienza. Con una durata della batteria di 12 giorni, questo smartwatch ti accompagnerà a lungo senza la necessità di ricariche frequenti. È leggero e comodo da indossare, pesando solo 36,3 g, garantendo che non ti limiti nei tuoi allenamenti.

Non perdere questa incredibile offerta per il Xiaomi Watch S1 Active su Amazon. Approfitta di questa opportunità per migliorare il tuo stile di vita e monitorare la tua salute in modo intelligente e conveniente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.