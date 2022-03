Primo ribasso per il nuovissimo Xiaomi Watch S1 Active solo su eBay

Il nuovo nato in casa Xiaomi lo trovi già in super sconto solo su eBay. Sfrutta il codice coupon “PRIMAVERA22” e acquista il nuovissimo Xiaomi S1 Active 46mm a soli 179,91 euro, invece di 199,90 euro. Hai quindi diritto al 10% di sconto fino a massimo 100 euro su un ordine.

Xiaomi Watch S1 Active è una vera bomba! Il Display da 1,43″ AMOLED ad alta risoluzione, con frequenza di aggiornamento a 60Hz, ti offre una grafica eccellente. La sua eleganza unita alla sua leggerezza (pesa solo 36,3 grammi) lo rende adatto in qualsiasi occasione e non ti sembrerà nemmeno di averlo indosso. La batteria è stata progettata per durare circa 12 giorni, 24 in modalità risparmio energetico.

Lato funzionalità, non è secondo a nessuno. Hai a disposizione fino a 117 modalità fitness e fino a 19 modalità fitness pro. Inoltre, questo incredibile smartwatch è resistente all'acqua fino a 5 ATM. Potrai gestire le chiamate direttamente sul tuo nuovo orologio grazie alla chiamata telefonica Bluetooth e il sistema GPS è dual-band. Non perdere questa occasione super scontata, acquista il meglio a un prezzo super.

Xiaomi Watch S1 Active: con eBay è già super scontato

Inizia la primavera con i buoni propositi grazie a questo personal trainer professionale. Con il suo schermo più ampio, potrai vedere tutti i dettagli in modo molto più chiaro. Grazie al display sempre attivo avrai sotto controllo l'ora e le informazioni più essenziali. Non perdere le notifiche importanti come chiamate in arrivo, promemoria e notifiche di attività sportive.

La sua elegante cornice di metallo non solo lo rende comodo e leggero, ma anche più resistente agli urti accidentali. Inoltre, grazie agli oltre 200 quadranti disponibili, siamo sicuri troverai lo stile che più si addice alla tua personalità.

Tieni sotto controllo la tua salute. Tutti i parametri essenziali saranno monitorati dal tuo nuovo Xiaomi Watch S1 Active grazie ai Bio-sensori PPG multicanale, all'allarme della frequenza cardiaca anomala e alla curva della frequenza cardiaca a riposo. Inoltre, questo incredibile smartwatch monitora per tutto il giorno anche l'ossigeno del sangue, per regalarti massima tranquillità. Avrai anche accesso alla qualità del tuo sonno così da dormire bene e avere prestazioni migliori.

