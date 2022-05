Xiaomi Watch S1 Active a 169€: prezzo Amazon SHOCK, durerà pochissimo

L’ottimo Xiaomi Watch S1 Active, dotato di display AMOLED da 1,43″ con altissima visibilità e una marea di funzioni. Adesso puoi portarlo a casa in sconto da Amazon: bastano 169,99€ invece di 199,99€, ma dovrai essere veloce perché a questo prezzo durerà pochissimo. Completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Xiaomi Watch S1 Active in sconto su Amazon

Un ampio pannello, incastonato nella intrigante ghiera in metallo, ti permette eccezionale visibilità in ogni contesto, complice la frequenza di aggiornamento di 60Hz. Lo schermo perfetto per tenere sotto controllo le notifiche in arrivo, ma non solo: sfruttalo per verificare le tue sessioni sportive, a disposizione hai ben 117 modalità di allenamento. Di queste, ce ne sono 19 di tipo professionale e non solo: la presenza della certificazione 5ATM ti permetterà di sfruttarlo anche in acqua. Ancora, il GPS integrato ti permetterà rilevazioni sempre assolutamente precise.

Naturalmente, questo gioiellino è perfetto per la salute: frequenza cardiaca, monitoraggio della quantità di ossigeno nel sangue, del sonno e non solo. Fra le sue chicche aggiuntive, due caratteristiche che è impossibile non apprezzare. Innanzitutto, puoi usarlo per effettuare chiamate direttamente dal polso grazie allo speaker e al microfono integrato. Ancora, puoi sfruttarlo per pagare in contactless grazie alla presenza del chip NFC e al supporto al circuito Mastercard.

Insomma, un sacco di possibilità e tantissima autonomia energetica per sfruttare tutto: la batteria arriva a durare fino a ben 12 giorni. Il momento di portare a casa l’eccellente Xiaomi Watch S1 Active, in sconto su Amazon, è adesso: completa l’ordine al volo per accaparrartelo a 169,99€ e godi anche di spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, a questo prezzo durerà pochissimo.