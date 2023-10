Xiaomi Watch S1 a metà prezzo su Amazon: eleganza e tecnologia al polso

Approfitta subito dell’incredibile offerta per il Xiaomi Watch S1, un orologio smart progettato per soddisfare le esigenze più avanzate. Con uno sconto del 50%, puoi portartelo a casa a soli 123,90€ invece di 249,99€.

Questo orologio si distingue per il suo vetro zaffiro, che non solo offre una protezione affidabile ma dona anche un tocco di eleganza. Il display AMOLED HD da 1,43″ con frequenza di aggiornamento di 60 Hz e il telaio in acciaio inossidabile conferiscono un look moderno e resistente. Inoltre, il cinturino in pelle assicura comfort e stile – per la gioia di chi preferisce gli orologi con un look classico.

Con ben 117 modalità di allenamento, tra cui 19 professionali come basket, tennis, nuoto e allenamento ad alta intensità (HIIT), questo smartwatch è il tuo compagno ideale per il fitness. Il chip GNSS dual band supporta cinque sistemi di posizionamento satellitare, garantendo un monitoraggio preciso delle attività all’aperto.

Puoi indossare il Xiaomi Watch S1 tranquillamente anche in acqua, grazie alla sua resistenza all’acqua fino a 50 metri di profondità. Monitora la tua frequenza cardiaca, il livello di ossigeno nel sangue, il sonno, lo stress e pratica esercizi di respirazione per un benessere completo.

L’orologio supporta il pagamento contactless con MasterCard e offre funzionalità come ricarica wireless, chiamate telefoniche Bluetooth e l’assistente vocale Amazon Alexa. Non perdere questa incredibile offerta per il Xiaomi Watch S1: acquistalo subito a soli 123€.

