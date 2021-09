Xiaomi Watch Color 2: UFFICIALE e si scaricano le app!

Xiaomi Watch Color 2 è appena stato presentato ufficialmente; dispone del supporto per le applicazioni di terze parti, di un'autonomia record di ben 12 giorni e molto altro ancora.

Xiaomi Watch Color 2: le caratteristiche tecniche

All'evento di lancio di Xiaomi CIVI, la società cinese ha anche annunciato una serie di prodotti wearable e per la smart home. Uno di questi è il Watch Color 2, il successore dello Xiaomi Watch Color rilasciato alla fine del 2019. Diamo un'occhiata a cosa ha da offrire il nuovo orologio del brand.

Proprio come l'originale Watch Color e come il Watch Color Sports Edition, il nuovo wearable sfoggia un design sportivo. Lo smartwatch è dotato di una lunetta in metallo e pesa circa 36,3 g.

Il corpo dell'orologio è disponibile in tre colorazioni (bianco, blu e nero). Tuttavia, i clienti possono scegliere tra sei cinturini di colori diversi (bianco, blu, nero, giallo, arancione e verde). Gli ultimi tre sono venduti separatamente, mentre i primi tre fanno parte della confezione predefinita in base al colore della scocca.

L'indossabile sfoggia un display AMOLED circolare da 1,43 pollici con 326 PPI e una frequenza di aggiornamento di 60Hz. Gli utenti possono personalizzare lo schermo applicando i quadranti preferiti da una raccolta di oltre 200 disponibili.

Come qualsiasi altro wearable, anche questo arriva con un sensore PPG per il monitoraggio della frequenza cardiaca e un sensore SpO2 per il monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue. Può controllare il sonno, lo stress, la respirazione, il ciclo mestruale e molto altro ancora.

Inoltre, il device è dotato di 117 modalità per lo sport e 19 modalità sportive professionali. Poiché ha un chip GNSS a doppia frequenza (GPS, BeiDou, GLONASS), le persone non dovranno portare il proprio smartphone quando andranno a correre. Segnaliamo che è anche resistente all'acqua 5 ATM.

Si accoppia con Android e iOS mediante l'app Xiaomi Wear. Non solo supporta le chiamate Bluetooth e l'assistente virtuale Xiao AI per i controlli dei dispositivi intelligenti, ma anche applicazioni di terze parti limitate (solo su Android). Ha anche NFC per i pagamenti contactless.

Ultimo ma non meno importante, il Watch Color 2 è supportato da una batteria da 470 mAh, che permetet di avere un'autonomia di 12 giorni con una carica completa. Lo smartwatch impiega circa 2,5 ore per caricarsi completamente da 0 a 100 mediante un caricatore magnetico.

Il wearable 2021 ha un prezzo di ¥ 999 in Cina. Il wearable è già in pre-ordine nel Paese ma non sappiamo se arriverà anche in Europa. Vi terremo aggiornati.