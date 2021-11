Xiaomi venderà auto elettriche nei suoi store

Dopo aver visto Apple commercializzare un panno per la pulizia e Samsung un paio di jeans, apprendere che Xiaomi venderà automobili nei suoi store sembra quasi logico, se ci pensate. Secondo le ultime indiscrezioni infatti, è emerso che il gigante della tecnologia cinese prevede di vendere presto autovetture attraverso i suoi store e leggiamo che ora ha appena aperto il suo 10.000° punto vendita in Cina.

Xiaomi e la svolta nel settore automotive

La compagnia asiatica ha appena annunciato l'apertura del suo 10.000° negozio in Cina e ha rivelato l'intenzione di vendere presto le sue prossime auto elettriche attraverso punti vendita simili.

Congratulations to everyone involved in the opening of the 10,000th Xiaomi Store in China! pic.twitter.com/dVKYY4H86y — leijun (@leijun) October 30, 2021

L'annuncio è stato dato oggi da Lei Jun su Twitter per ringraziare tutti coloro che sono stati coinvolti nell'apertura dello Xiaomi Store. Il CEO ha anche condiviso le immagini del negozio insieme alle celebrazioni ad esso associate.

Il 10.000esimo Xiaomi Store è stato inaugurato il 30 ottobre a Shenzhen, in Cina. Ha una superficie di quasi 600 metri quadrati e promette di offrire un'esperienza premium e interattiva. Il negozio dispone anche di un enorme display curvo in cima che potrebbe servire come un ottimo strumento per attirare potenziali acquirenti.

Il dirigente ha inoltre rivelato che presto vedremo altri negozi così grandi in Cina e che un giorno verranno utilizzati anche per vendere auto.

Per chi non lo sapesse, Lei Jun è anche l'amministratore delegato della nuova società Xiaomi Motors che sta lavorando alla produzione di massa di auto elettriche che arriveranno entro la prima metà del 2024.

La compagnia si è già diversificata in molti altri mercati, tra cui prodotti per la casa intelligente, TV e biciclette elettriche. Inoltre, l'azienda è stata prevalentemente un venditore online per quanto riguarda i suoi smartphone, a maggior ragione al di fuori della Cina, quindi l'apertura di store monobrand come questi potrebbe essere indicatore di una nuova strategia di vendita. Staremo a vedere.