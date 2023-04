Xiaomi Vacuum Cleaner: super prezzo su Amazon, risparmi 90€

Se sei alla ricerca di un aspirapolvere senza fili efficiente, che possa gestire qualsiasi tipo di pavimento e che sia proposto ad un prezzo competitivo, devi assolutamente dare un’occhiata alla Xiaomi Vacuum Cleaner G11. E il momento giusto per farlo, poiché su Amazon è in forte offerta: il prezzo di listino di 399€ è stato ridotto a soli 309€!

Ma cosa rende così speciale questo aspirapolvere senza fili Xiaomi? In primo luogo, il nuovissimo motore brushless ad alte prestazioni raggiunge la velocità di 120.000 giri/min, consentendo di raggiungere una potenza di aspirazione di 185AW, migliorata del 23% rispetto alla generazione precedente. Ciò significa che la Xiaomi Vacuum Cleaner G11 riesce a gestire facilmente qualsiasi tipo di pavimento, incluso moquette, pavimento in legno e pavimento in piastrelle, garantendo sempre risultati di pulizia impeccabili. Inoltre, la Xiaomi Vacuum Cleaner G11 è dotata di un display LCD interattivo che consente di controllare facilmente lo stato dell’aspirapolvere, mentre la tecnologia anti-groviglio previene l’ingresso di capelli e altri oggetti all’interno dell’aspirapolvere, riducendo il rischio di intasamenti e di blocchi.

Ma le caratteristiche più interessanti della Xiaomi Vacuum Cleaner G11 sono la sua autonomia e l’adattamento smart della potenza di aspirazione. Infatti, questo aspirapolvere senza fili può funzionare fino a 60 minuti con una sola carica, consentendo di pulire anche le superfici più ampie senza dover interrompere il lavoro. Inoltre, grazie all’adattamento smart della potenza di aspirazione, la Xiaomi Vacuum Cleaner G11 riesce a riconoscere automaticamente il tipo di superficie da pulire e adattare di conseguenza la sua potenza di aspirazione, risparmiando energia e garantendo sempre una pulizia efficace.

La Xiaomi Vacuum Cleaner G11 è estremamente leggera e comoda da usare, anche a lungo. La base di ricarica da appendere al muro permette di attaccare tutti gli accessori, avendoli quindi sempre a disposizione. Ha poi la possibilità di tenere sempre in funzione l’aspirapolvere senza dover tenere premuto il pulsante di accensione, il che rende il lavoro di pulizia ancora più facile e veloce.

Per tutti questi motivi, ti consigliamo vivacemente di non farti scappare questa offerta e acquistare la Xiaomi Vacuum Cleaner G11 con un risparmio di 90€!

