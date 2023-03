Xiaomi Vacuum Cleaner G9 Plus a MENO di 200€ è un AFFARE

Prima che tutto finisca voglio ricordarti che questa occasione, come tante altre, delle Offerte di Primavera Amazon scadrà questa sera a mezzanotte, per cui non aspettare che sia troppo tardi. Se veloce puoi mettere nel tuo carrello Xiaomi Vacuum Cleaner G9 Plus a soli 199,99 euro, invece che 299,90 euro.

Questo ribasso del 33% fa registrare il prezzo più basso di sempre. In questo momento puoi risparmiare quasi 100 euro sul totale. E soprattutto ti porti a casa una scopa elettrica eccezionale che ti permetterà di pulire in modo veloce e senza sforzo. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out.

Xiaomi Vacuum Cleaner G9 Plus al prezzo più basso del Web

Cominciamo col dire che Xiaomi Vacuum Cleaner G9 Plus ha un’aspirazione potentissima da 120 AW che ti permette di raccogliere anche i detriti. È perfetta da usare su qualsiasi superficie, oltre che sui pavimenti. Sui tappeti, sulle tende, sul divano o sui sedili dell’auto, per dirne alcuni.

Grazie al filtro a 5 livelli riesce a catturare fino al 97,97% di polveri sottili, garantendo quindi un’aria più pulita. La sua spazzola rotante, oltre a garantire la massima efficienza, è anche anti-groviglio, per cui se hai animali domestici in casa non ti devi preoccupare. E la super batteria da 2500 mAh gli consente di durare per un ora con una sola ricarica.

Insomma se vuoi una scopa elettrica di qualità e a un prezzo molto più basso del normale, questa fa sicuramente al caso tuo. Affrettati, vai su Amazon e acquista la tua Xiaomi Vacuum Cleaner G9 Plus a soli 199,99 euro, invece che 299,90 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.