Xiaomi Vacuum Cleaner G9 in offerta: potente e versatile, oggi ad un prezzo SUPER

La Xiaomi Vacuum Cleaner G9 è un aspirapolvere senza fili potente e conveniente. Oggi può essere tua ad un prezzo decisamente interessante: su eBay la paghi solamente 107,99€. Per ottenere il prezzo scontato non devi fare altro che inserire il codice VACANZE23 al momento del check-out.

Dotata di un motore digitale ad alta velocità, questa aspirapolvere è in grado di rimuovere la polvere da qualsiasi tipo di pavimento. Grazie alla sua potenza, offre una pulizia efficiente che riesce a raggiungere anche la polvere più nascosta. La spazzola per pavimenti a coppia elevata è in grado di rimuovere la polvere anche dalle fessure più profonde. Grazie al suo design a rullo e al diametro ampio, può penetrare in profondità anche sulle superfici irregolari senza danneggiarle. Questo permette di aspirare la polvere più sottile dai tappeti in modo efficace.

Una caratteristica interessante di questo aspirapolvere è la possibilità di sostituire la batteria in modo pratico, il che ti permette di prolungare il tempo di utilizzo senza dover aspettare che la batteria si ricarichi. Tuttavia, è importante notare che la batteria di ricambio deve essere acquistata separatamente. Il design a doppia ricarica dell’aspirapolvere consente di caricare entrambe le batterie contemporaneamente.

La staffa di ricarica a parete funge sia da supporto che da punto di ricarica, offrendo una soluzione comoda per riporre l’aspirapolvere e caricare le batterie. Inoltre, è possibile espandere lo slot di ricarica per alloggiare due batterie contemporaneamente, eliminando le preoccupazioni riguardo al livello di carica. Il sistema di separazione multiciclone ad alta efficienza permette di evitare l’ostruzione del condotto dell’aria. Questo sistema genera una forza centrifuga che separa rapidamente la polvere dall’aria, garantendo una circolazione uniforme dell’aria e migliorando l’efficienza nella raccolta della polvere, mentre la filtrazione a 5 strati riduce l’inquinamento secondario.

Il sistema di separazione multiciclone cattura efficacemente la polvere più fine, proteggendo il filtro e prevenendo la fuoriuscita di polvere nell’ambiente. L’aspirapolvere è dotata di una mini spazzola motorizzata per la pulizia di residui cutanei e peli di animali. Grazie alla sua elevata potenza di aspirazione, può rimuovere efficacemente capelli, peli e residui da tessuti, divani e materassi. Con il beccuccio per fessure, è possibile pulire facilmente gli angoli nascosti e difficili da raggiungere. Infine, la spazzola 2 in 1 consente di pulire non solo il pavimento, ma anche altri elementi come tastiere, divani e lenzuola. La spazzola morbida è delicata sui mobili e riesce a raccogliere efficacemente la polvere dalle superfici. In conclusione, lo Xiaomi Vacuum Cleaner G9 è un’aspirapolvere potente e versatile. Non farti scappare questa offerta e pagala solo 107,99€!

