Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite: a questa cifra non ha rivaili (83€)

Se fai presto oggi puoi avvalerti di una promozione spettacolare che trovi solo su eBay per portati a casa una fantastica scopa elettrica dalle prestazioni eccellenti a un prezzo vantaggioso. Dunque non perdere tempo, metti subito nel tuo carrello Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite a soli 83,69 euro, invece che 139,99 euro, inserendo il codice promozionale CASA25 al momento del pagamento.

Così facendo puoi avvalerti di un ribasso già applicato del 34% più un ulteriore sconto del 10% con il codice segreto per un risparmio totale di oltre 56 euro. Ma non è finita qui. Infatti se preferisci puoi dilazionare il pagamento in tre rate da 31 euro a interessi zero con Klarna.

Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite oggi a un prezzo WoW

La scopa elettrica Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite a questa cifra è indubbiamente uno dei migliori acquisti della categoria. Oltre ad avere un design estremamente leggero e maneggevole gode di una potenza eccezionale per raccogliere tutto lo sporco sul pavimento senza fare fatica. E possiede anche una pratica luce a LED posta davanti alla spazzola per rilevare la polvere anche nelle fessure o nei posti più bui.

Gode di una potenza di aspirazione da 18.000 Pa ed è quindi in grado di raccogliere anche i detriti e le briciole senza problemi. Possiede poi un filtro a cinque stadi che trattiene fino al 99,9% delle particelle di polvere piccole garantendo un’aria migliore. È dotata di una batteria da 2200 mAh che gli dona un’autonomia fino a 40 minuti a velocità standard e potrai impostare due velocità differenti.

Ci sarebbero diverse altre cose di cui parlare ma il tempo scorre e le unità disponibili non sono tantissime. Quindi prima che finiscano e il prezzo torni alla normalità vai su eBay e acquista la tua Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite a soli 83,69 euro, invece che 139,99 euro, inserendo il codice promozionale CASA25 al momento del pagamento. Concludi subito il tuo ordine e la riceverai a casa in soli 2 giorni senza ulteriori costi.