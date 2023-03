Xiaomi Vacuum Cleaner G10: la potente scopa aspirapolvere a 100€ in meno

Siete alla ricerca di un’ottima scopa elettrica per la vostra casa o il vostro ufficio? Su Amazon potreste approfittare dell’interessante offerta riguardante la scopa elettrica Xiaomi Vacuum Cleaner G10 il cui prezzo di 349,99 euro scende fino a quota 246 euro con un risparmio di poco più di 100 euro pari allo sconto del 30%.

Xiaomi Vacuum Cleaner G10: la scopa aspirapolvere che fa per voi

Stiamo parlando di un’aspirapolvere wireless che presenta ben 4 modalità di utilizzo (Eco, Standard, Max, Auto) e un comodo display TFT a colori per leggere comodamente tutte le varie funzioni. Presente una batteria da ben 3000 mAh ad alta capacità con durata della batteria extra lunga di 65 minuti. Questa alta autonomia garantisce tanta potenza ed efficienza per soddisfare anche i requisiti delle famiglie più numerose.

Presente l’interessante regolazione automatica della potenza in base ai diversi tipi di terreno con una filtrazione a 5 stadi e filtro lavabile. Il display TFT mostra lo stato in tempo reale di modalità, batteria, ricarica, lingua e impostazioni. Infine il potente motore elettrico senza spazzole con 125.000 giri al minuto garantisce affidabilità, resistenza e alta pulizia. Tutto questo può essere vostro all’incredibile prezzo di 246 euro invece di 349,99 euro grazie allo sconto del 30%. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia tramite Amazon Prime.

