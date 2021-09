È sempre un buon momento per ascoltare ottima musica. Con questo speaker Bluetooth di Xiaomi puoi dare un boost a qualità e volume, spendendo pochissimo. Bastano appena 14€ circa su eBay, grazie alle super promozioni del momento. Metti il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice “PITALONG21”. Il prezzo si abbasserà in automatico e potrai godere anche di spedizioni assolutamente gratis.

Xiaomi: eccezionale speaker audio a gran prezzo

Un prodotto di design, super elegante e compatto. Perfetto da tenere nello zaino, ad esempio, e abbinare allo smartphone ogni volta che vuoi ascoltare la tua musica preferita. Basta la connessione Bluetooth e – grazie alla batteria integrata – non ci sarà alcun vincolo di cavi. Non manca la certificazione IP67, che ti garantisce la sicurezza in caso di contatto accidentale con acqua, sudore e polvere.

Accendi il tuo gioiellino, lo posizioni dove preferisci (puoi anche appenderlo da qualche parte, grazie al gancio in dotazione) e sei pronto ad ascoltare quello che più ti piace e non solo! Infatti, grazie al microfono integrato, questo gioiellino è anche un ottimo dispositivo da usare come vero e proprio sistema di vivavoce: se ti arriva una chiamata sullo smartphone, mentre lo speaker di Xiaomi è collegato, puoi rispondere e tenere le mani libere.

Un prodotto decisamente interessante, insomma, con tutta la garanzia di qualità dei prodotti del colosso cinese. Il tuo affare su eBay lo fai adesso: metti il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice “PITALONG21”. Il prezzo finale sarà di 14€ circa e potrai anche godere di spedizioni assolutamente gratis. Sii veloce però: si tratta di un'offerta limitata.

