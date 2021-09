Xiaomi: uno SPETTACOLO di luce da notte a 6€

Su Amazon c'è una chicca di Xiaomi, super nascosta. Una luce da notte decisamente interessante, praticamente automatica, oltre che dotata di pannello touch. Non perdere l'occasione di fare un vero e proprio affare: metti il prodotto nel carrello e – prima di capire – inserisci il codice “5EJDPRUN” per averlo a 6€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente gratuite.

Xiaomi: eccezionale luce da notte in gran sconto su Amazon

Un piccolo capolavoro di design, che colleghi alla presa elettrica e poi sarà tutto automatico. Grazie al sensore crepuscolare, questo gioiellino si accenderà in automatico nel momento in cui la luminosità ambientale non sarà più sufficiente. Inoltre, la superficie è touch: basterà sfiorarla con la mano o con il piede per accendere o spegnere la luce.

Bella e completa, è perfetta da tenere in camera da letto o nella camera dei bambini. Un piccolo concentrato di tecnologia, che porti a casa a prezzo ridicolo da Amazon.

La luce da notte di Xiaomi puoi farla tua a circa 6€ da Amazon: mettila nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice “5EJDPRUN”. Le spedizioni, seppur non rapide, sono assolutamente gratuite. Sii veloce però: pochissimi coupon attivabili.