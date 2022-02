Xiaomi: uno smartwatch da 38€ unico, come avere un PC al polso

Ci sono prodotti parte dell'ecosistema Xiaomi che sono meravigliosi e andrebbero conosciuti per poterli apprezzare al massimo. Uno di questi è l'ottimo smartwatch Haylou LS10, così completo da risultare un piccolo PC da polso. Perfetto per l'uso quotidiano, per lo sport e per la salute, dalla sua c'è anche un design impressionante.

Elegante e curato nei dettagli, lo porti a casa a 38€ circa appena adesso da Amazon, approfittando dello sconto del momento. Spunta il coupon in pagina e completa l'ordine per approfittarne. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Xiaomi: uno smartwatch pazzesco a prezzo bassissimo

Lasciati conquistare innanzitutto del design di questo gioiellino. Elegante e curato nei dettagli, il suo ampio display touchscreen è alloggiato in una meravigliosa cassa circolare. Dotato di elevata visibilità, puoi usarlo per controllare rapidamente le notifiche in arrivo sullo smartphone arrivato sullo smartphone al quale lo avrai collegato in Bluetooth.

Affidati alla sua super autonomia energetica, che arriva fino a 25 giorni, e sfruttane il potenziale per tutto quello che ti serve. Puoi agevolmente lasciarlo al polso mentre ti alleni, scegliendo fra 12 modalità di workout il tuo preferito, e tenendo traccia dei tuoi risultati.

Ancora, il tuo nuovo wearable sarà un validissimo alleato per la salute. Affidati alle funzionalità dedicata come il controllo del battito cardiaco, della qualità del riposo notturno e anche della quantità di ossigeno presente nel sangue.

Per finire, non dimenticare di scoprire tutte le funzionalità accessorie di questo gioiellino, ti renderai conto che si tratta di un assistente da polso super avanzato. Insomma, questo eccezionale smartwatch – parte dell'ecosistema Xiaomi – è un vero e proprio spettacolo dotato di prezzo super accessibile su Amazon. Spunta il coupon in pagina e completa l'ordine per approfittarne. Lo porti a casa a 38€ circa appena e le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.