Xiaomi: una torcia POTENTISSIMA a 15€, follia totale

La torcia di Xiaomi Solove è quel prodotto di design che non ti aspetti. Super compatta, in alluminio spazzolato e con batteria integrata da 3000 mAh, che puoi sfruttare anche come powerbank d'emergenza.

Un oggetto bellissimo, oltre che particolarmente utile: grazie ai super sconti di Aliexpress – che saranno al massimo il prossimo 11 novembre – adesso lo porti a casa a 15€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente economiche (1,38€ appena).

Xiaomi: eccezionale torcia a prezzo ridicolo

Compatto, esattamente come dev'essere un oggetto d'emergenza da avere sempre con sé. Quando serve, premi un pulsante per accenderla e godere subito di un fascio di luce potente. Non manca la possibilità di sfruttarla anche come luce d'emergenza, sfruttando la modalità “SOS”.

La batteria da 3000 mAh è naturalmente integrata. In questo modo, non sarà necessario sostituirla: basterà ricaricarla quando serve. La stessa, puoi utilizzarla come pratico powerbank d'emergenza per smartphone e altri dispositivi di elettronica: c'è un'apposita porta USB per farlo.

Insomma, questa torcia di Xiaomi è un'autentica chicca portatile, realizzata con estrema cura dei dettagli e dei materiali di costruzione. Un design così bello, che è valso a questo dispositivo il premio “If Design Awards 2020”.

Approfitta dei super saldi Aliexpress e portala a casa adesso a 15€ circa appena: completa rapidamente l'ordine e godi anche di spedizioni assolutamente economiche.