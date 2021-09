Questo router di Xiaomi è quello che si definirebbe il prodotto perfetto al prezzo che non si spera. Già, perché con 11€ circa porti a casa da Amazon un dispositivo che regge perfettamente tutti i tuoi device di smarthome e non solo. Dotato di ben 4 antenne, a questo prezzo è un affare. Completa subito l'ordine e godi anche di spedizioni rapide e gratis.

Eccellente router Xiaomi in gran sconto su Amazon

Un prodotto impressionate sotto il profilo delle performance e con un design sobrio ed elegante. Un gioiellino che funziona con rete WiFi 2,4Ghz, quella a lungo raggio, per intenderci. In questo modo, propagherà perfettamente la rete Internet in tutta la casa, dando ai tuoi dispositivi smart nuova vita.

Non importa che si tratti di lampadine, prese o smart speaker: funzioneranno tutti meglio e più rapidamente. Con l'applicazione apposita, disponibile per Android ed iOS, gestisci tutti i device connessi (fino a 64 in tutto) e controlli le performance del tuo gioiellino.

Naturalmente, oltre alla casa smart, potrai sfruttarlo per collegare PC, tablet, smartphone e qualsiasi cosa necessiti di una connessione a Internet per funzionare. L'installazione, guidata, è semplicissima: basterà collegare il dispositivo al tuo modem e sarai pronto.

Non perdere l'occasione di fare un ottimo affare, con questo eccezionale router wireless di Xiaomi: completa l'ordine da Amazon per portarlo a casa a 11,50€ appena con spedizioni rapide e gratis. Sii veloce: pochi pezzi a questo prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

