Xiaomi TV Stick 4K: con QUEST'OFFERTA è davvero IMPERDIBILE (-30€)

La Xiaomi TV Stick 4K è il dispositivo giusto per poter contare su di una piattaforma software veloce e ottimizzata per l’intrattenimento domestico. Basta collegare la stick ad un qualsiasi TV o schermo per poter accedere a tutte le app di intrattenimento grazie ad Android TV.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare la Xiaomi TV Stick 4K al prezzo scontato di 39,99 euro invece di 69,99 euro. Si tratta di una promozione davvero ottima che garantisce ben 30 euro di sconto sul pratico dispositivo di Xiaomi.

Scegliendo di pagare con PayPal, inoltre, sarà possibile completare l’acquisto beneficiando della Garanzia Cliente eBay oltre che del pagamento in 3 rate. La promozione è a tempo limitato. Per sfruttarla è possibile accedere ad eBay dal link qui di sotto.

Xiaomi TV Stick 4K: con quest’offerta diventa ancora più convveniente

La Xiaomi TV Stick 4K ha tutto quello che serve per diventare il riferimento dell’intrattenimento domestico, garantendo un rapporto qualità/prezzo superiore alla rivale Fire TV Stick di Amazon. La stick di Xiaomi supporta appieno il 4K ed include anche il supporto Dolby Atmos e Dolby Vision.

Da notare anche l’integrazione con Google Assistant (con tanto di tasto dedicato sul telecomando) e la presenza del sistema operativo Android TV con il Play Store integrato da cui scaricare tutte le app desiderate. Le specifiche sono ottime, con un potente processore Quad-Core che garantirà tanta fluidità e il supporto al Wi-Fi Dual Band.

