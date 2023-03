Xiaomi TV Stick 4K con Android TV a 39€ è la BOMBA della Tech Week eBay

Xiaomi TV Stick 4K è un potentissimo dispositivo in grado di integrare su schermi e televisioni il celeberrimo Android TV, sistema di smart TV avanzato e super completo. In promozione per la Tech Week di eBay, l’ultimo modello delle chiavette intelligenti del colosso cinese puoi portarlo a casa a 39,99€ appena: un prezzo assurdo, considerando la caratura di questo concentrato di tecnologia.

Per approfittarne, basta completare l’ordine al volo. Lo prendi con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite in pochi giorni. Sii super veloce però, la disponibilità in promozione è limitatissima.

Xiaomi TV Stick 4K è in enorme sconto su eBay

Incredibilmente semplice e veloce da installare. Basta collegarlo alla porta HDMI di schermi e televisioni e poi alimentarlo tramite una porta USB. A quel punto, dopo una breve configurazione, che potrai completare con l’ausilio dello speciale telecomando in dotazione, sarai immerso in una piattaforma multimediale eccezionale, studia ad hoc per grandi schermi.

Android TV proprio non ha rivali e, complice il supporto all’altissima definizione di questo dispositivo, è pronto a offrirti una marea di intrattenimento multimediale, sempre a disposizione. Tutte le tue piattaforme di streaming preferite, quelle alle quali sei abbonato (come Netflix, DAZN, Prime Video, Disney+ e non solo), a portata di tasto! Non solo, puoi scaricare applicazioni di giochi, per navigare su Internet e dedicate a una marea di altre attività. Insomma, in un attimo, il tuo schermo diventa un centro multimediale pazzesco.

Dal telecomando Bluetooth controlli tutto e – premendo il tasto dedicato – hai anche la possibilità di interagire con l’assistente vocale di Google. Insomma, Xiaomi TV Stick 4K è esattamente quello che cercavi per dare nuova vita alla tua televisione, solo che non pensavi di trovarlo a questo prezzo. Merito della Tech Week eBay: completa l’ordine al volo per prenderlo a 39,99€ appena, le spedizioni sono assolutamente veloci e gratuite, garantite in pochi giorni. Sii veloce: disponibilità limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.