Xiaomi TV P1E 55: il CINEMA a soli 399€

Risparmia 150 euro acquistando la fantastica Xiaomi TV P1E 55 a soli 399,99 euro, invece di 549,99 euro. Portati a casa il cinema con questo maxi display smart e TV a un prezzo ultra vantaggioso grazie allo Xiaomi Fan Festival. Un’occasione unica per rivoluzionare il tuo intrattenimento che diventa non solo più bello e completo, ma anche più grande con i suoi 55 pollici di schermo.

Che opportunità fantastica! Il suo design è essenziale, per abbinarsi facilmente e al meglio a tutti i tipi di arredamento. In un unico posto avrai tutto il tuo intrattenimento per goderti il massimo spendendo il minimo. Grazie alla tecnologia UHD 4K ogni immagine è unica e ricca di dettagli. I colori sono vivaci, ma sempre realistici. E con il sistema Hub hai il pieno controllo della Smart Home.

Xiaomi TV P1E 55: una bomba a questo prezzo

Con soli 399 euro ti porti a casa la Xiaomi TV P1E 55. Che prezzo speciale per questa bomba in grado di darti soddisfazioni immense. Grazie a Google Assistant integrato hai un assistente vocale sempre pronto ad ascoltare la tua voce e seguire i tuoi comandi. Ricerca un film, guarda un video o chiedi aiuto per trovare qualcosa da vedere solo ed esclusivamente utilizzando la tua voce.

Il sistema operativo Android TV è perfettamente integrato in questo televisore smart. Avrai a portata di voce o telecomando Bluetooth multi direzionale tutte le tue piattaforme preferite come Disney+, DAZN, Prime Video, Netflix e anche YouTube, Spotify o tantissime altre. Non perdere altro tempo. Aggiungila al carrello con soli 399,99 euro, anziché 549,99 euro, prima che termini in sold out.

Se preferisci è anche disponibile la versione da 32 pollici a soli 199 euro.

