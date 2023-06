Xiaomi TV P1E 43": 72€ di SCONTO, FOLLIA eBay

Vai su eBay e acquista la Xiaomi TV P1E 43″ a soli 327,99 euro, invece di 399,99 euro. Grazie a questa offerta, con disponibilità limitata, stai risparmiando 72 euro. Una vera e propria follia per questa smart TV eccellente che non lascia spazio a dubbi: l’intrattenimento diventa di casa. Tra l’altro hai la consegna gratuita e la possibilità di pagare in 3 rate tasso zero selezionando PayPal come metodo di pagamento.

Un’occasione spettacolare che ti fa entrare in un mondo fatto di divertimento e contenuti che ami. La sua tecnologia UHD 4K è una bomba. Ogni fotogramma è ricco di dettagli e immersività nella scena. I colori sono profondi, veri e belli da vedere. Il telecomando con Google Assistant integrato ti permette di gestire tutto con i comandi vocali. Grazie ad Android TV hai tutte le tue piattaforme preferite in un unico posto.

Xiaomi TV P1E 43″: tutto quello che cerchi

Con Xiaomi TV P1E 43″ hai tutto quello che cerchi, anzi molto di più. Il display da 43″ con cornice ultra-stretta si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente della casa e ti garantisce un’immersione spettacolare nella scena. Ideale per film, serie TV, docuserie e giochi, questa smart TV è una vera e propria rivelazione tutta da scoprire. Anche l’esperienza audio è di tutto rispetto grazie alla tecnologia Dolby Audio e DTS.

Vivi momenti cinematografici low cost. Acquista questo gioiellino a soli 327,99 euro, invece di 399,99 euro. Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

